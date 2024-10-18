Япония передаст Украине военные автомобили – Минобороны

Глава оборонного ведомства Японии Ген Накатани на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе пообещал украинскому коллеге Рустему Умерову дополнительные поставки по Украине транспортных средств японских вооруженных сил, сообщает Укринформ.

"Японский министр выразил готовность своей страны и дальше поддерживать Украину и сообщил о планах дополнительной поставки Украине транспортных средств Сил самообороны Японии" , - говорится в сообщении агентства NHK.

Глава японского оборонного ведомства также осудил расширение военного сотрудничества Китая и Северной Кореи с Россией, поскольку это приводит к продолжению войны и ухудшению ситуации в Украине.

Какую технику японская сторона намерена передать, не уточняется, однако ранее Токио, по разным данным, передавал Киеву около 100 единиц транспортных средств Сил самообороны Японии, в том числе военные грузовики.