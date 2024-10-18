РНБО: Росія готує серйозну провокацію проти Білорусі

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко попереджає, що Росія готується вчинити провокацію проти Білорусі, повідомляє Ділова столиця.

Про це він написав у Telegram.

Він зазначив, що цієї ночі на територію республіки залетіли сім дронів.

Коваленко нагадав, що у вересні над РБ пролітали сумарно 30 російських безпілотників. Навіть був випадок удару БпЛА по території поблизу міста Мозир, де є нафтопереробний завод.