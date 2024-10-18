СНБО: Россия готовит серьезную провокацию против Беларуси

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко предупреждает, что Россия готовится совершить провокацию против Беларуси, сообщает Деловая столица.

Об этом он написал в Telegram.

Он отметил, что этой ночью на территорию республики залетели семь дронов.

Коваленко напомнил, что в сентябре над РБ пролетали суммарно 30 российских беспилотников. Даже был случай удара БпЛА по территории вблизи города Мозырь, где находится нефтеперерабатывающий завод.