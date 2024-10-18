Зеленський: Запрошення до НАТО – це єдиний шлях припинення війну

Формальне запрошення України до Північноатлантичного альянсу є єдиним шляхом припинити війну, яку розв’язала Росія. Про це в інтерв’ю британському виданню Financial Times заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Укрінформ.

"Ми не можемо бути дуже сильними, не маючи запрошення (в НАТО – ред.), яке зміцнило б наші дипломатичні спроби покласти край війні. Ця війна закінчиться, коли Путін буде ізольований, а інші партнери підштовхнуть його до дипломатії" , – сказав він.

За словами Зеленського, запрошення України в Альянс не тільки зміцнить моральний дух цивільних і військових, а також означатиме, що їхні діти не будуть гинути.

"Запрошення до НАТО підніме моральний дух наших людей і наших військових. Це запрошення означатиме ще один крок до НАТО, а це означає, що їхні діти не загинуть. Ніколи. Тому що ми будемо членом НАТО. Якщо ми не отримаємо запрошення в НАТО, моральний дух впаде" , – додав президент.

Він зазначив, що реакція у західних столицях на "план перемоги" була такою ж, як і на прохання передати системи ППО Patriot та винищувачі F-16.

"Реакція на "план перемоги" така ж, як і на Patriot, і F-16. Але ми повинні це зробити. Тільки так ми можемо вижити. Війна не закінчиться, поки Путін не відчує, що він повинен її закінчити. А він розуміє лише силу. Це залежить не від Росії, а від волі наших партнерів. Більшість на нашому боці. Але ми повинні тиснути на інших" , – додав він.

Нагадаємо, вчора у Брюсселі під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте Зеленський заявив, що Україна захищає себе від російської агресії, і вже зараз робить свій внесок у європейську безпеку, тож вона заслуговує на те, щоб стати 33-м членом Північноатлантичного альянсу.