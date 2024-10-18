Зеленский: Приглашение в НАТО – это единственный путь прекращения войны

Формальное приглашение Украины в Североатлантический альянс является единственным путем прекратить войну, которую развязала Россия. Об этом в интервью британскому изданию Financial Times заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Укринформ.

"Мы не можем быть очень сильными, не имея приглашения (в НАТО – ред.), которое укрепило бы наши дипломатические попытки покончить с войной. Эта война закончится, когда Путин будет изолирован, а другие партнеры подтолкнут его к дипломатии" , – сказал он. ﻿

По словам Зеленского, приглашение Украины в Альянс не только укрепит моральный дух гражданских и военных, но и будет означать, что их дети не будут гибнуть.

"Приглашение в НАТО поднимет моральный дух наших людей и наших военных. Это приглашение означает еще один шаг к НАТО, а это значит, что их дети не погибнут. Никогда. Потому что мы будем членом НАТО. Если мы не получим приглашение в НАТО, моральный дух упадет" , – добавил президент.

Он отметил, что реакция в западных столицах на План победы была такой же, как и по просьбе передать системы ПВО Patriot и истребители F-16.

"Реакция на "план победы" такая же, как и на Patriot и F-16. Но мы должны это сделать. Только так мы можем выжить. Война не закончится, пока Путин не почувствует, что он должен ее закончить. А он понимает только силу. Это зависит не от России, а от воли наших партнеров. Большинство на нашей стороне. Но мы должны давить на других" , - добавил он.

Напомним, вчера в Брюсселе во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Зеленский заявил, что Украина защищает себя от российской агрессии, и уже сейчас вносит свой вклад в европейскую безопасность, поэтому она заслуживает того, чтобы стать 33-м членом Североатлантического альянса .