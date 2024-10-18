Умєров: Партнери хочуть зрозуміти, чому ми не мобілізуємо людей з 18 років

Мобілізація в Україні відбувається відповідно до чинного законодавства, заявив міністр оборони Рустем Умєров на брифінгу 18 жовтня. Таким чином він відповів на питання про заяву представника радника президента, що Сполучені Штати нібито тиснули на Україну щодо зниження віку мобілізації до 18 років, повідомляє Радіо Свобода.

"Перше: про мобілізацію обговорень не було. Друге: ми не коментуємо чутки. Третє: коли мене питають про мобілізацію, я кажу, що ми провели разом із парламентом закон (про мобілізацію – ред.), у якому чітко зрозуміло, як входить у периметр людина, як він стає військовозобов’язаним, як тренується, як виходить із периметра" , – сказав міністр.

Він додав, що іноді відбуваються обговорення цього питання, оскільки партнери України "хочуть зрозуміти, чому ми не мобілізуємо людей від 18 до 25".

Українська влада, за його словами, пояснює, що такою була умова Верховної Ради, яка дозволила уряду мобілізувати людей з 25 до 60 років.

На питання, чи рішення щодо мобілізації можуть змінитися, голова Міноборони відповів:

"Ми завжди хочемо давати вибір людині, щоб вона сама обирала. Зараз, як ми кажемо, ми працюємо згідно з усіма нормами законодавства. У законодавстві чітко визначено, з 25 і вище. Якщо є бажання когось прийти і служити своєму народу, ми завжди раді".

Днями радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко заявив, що американські політики з обох партій тиснуть на президента України Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років.

Водночас, за його словами, президент "продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку".

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