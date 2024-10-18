Президент Південної Кореї скликав екстрену нараду через військову допомогу КНДР Росії

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль у п'ятницю, 18 жовтня, скликав екстрену нараду з питань безпеки, щоб обговорити розгортання північнокорейських військ для допомоги Росії у війні проти України, повідомляє Ділова столиця.

Про це пише Bloomberg.

В офісі президента Юна заявили, що розгортання північнокорейських військ становить серйозну загрозу безпеці Південної Кореї та міжнародної спільноти, не вдаючись у деталі щодо кількості військових і їхнього точного розташування.

Ця заява була зроблена наступного дня після того, як президент України Володимир Зеленський зазначив, що на окупованих територіях України вже присутні північнокорейські офіцери, і що до участі у війні готують близько 10 тисяч військових з КНДР.

За даними південнокорейської розвідки, Пхеньян вирішив відправити в Україну 12 тисяч солдатів, про що повідомили місцеві ЗМІ. Yonhap також зазначив, що переміщення військових з Північної Кореї вже розпочалося, посилаючись на слова південнокорейського чиновника.

Як повідомлялось, зараз майже 11 000 піхотинців із Північної Кореї навчаються на сході Росіїни.