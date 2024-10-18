Президент Южной Кореи созвал экстренное совещание из-за военной помощи КНДР России

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль в пятницу, 18 октября, созвал экстренное совещание по вопросам безопасности, чтобы обсудить развертывание северокорейских войск для помощи России в войне против Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом пишет Bloomberg.

В офисе президента Юна заявили, что развертывание северокорейских войск представляет серьезную угрозу безопасности Южной Кореи и международного сообщества, не вдаваясь в детали количества военных и их точного расположения.

Это заявление было сделано на следующий день после того, как президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на оккупированных территориях Украины уже присутствуют северокорейские офицеры и к участию в войне готовят около 10 тысяч военных из КНДР.

По данным южнокорейской разведки, Пхеньян решил отправить в Украину 12 тысяч солдат, о чем сообщили местные СМИ. Yonhap также отметил, что перемещение военных из Северной Кореи уже началось, ссылаясь на слова южнокорейского чиновника.

Как сообщалось, сейчас почти 11 000 пехотинцев из Северной Кореи учатся на востоке России.