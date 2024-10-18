Байден: Необхідно допомагати Україні до здобуття нею справедливого миру

Президент США Джо Байден наголосив на важливості продовження підтримки України допоки вона не здобуде "справедливий і стійкий мир відповідно до принципів Статуту ООН". Про це американський лідер заявив у п’ятницю під час церемонії нагородження його в резиденції президента ФРН у Берліні найвищою німецькою відзнакою – Великим хрестом ордена "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина" "особливого рівня", повідомляє Укрінформ.

"Нас чекає дуже складна зима, але ми не можемо зупинятися. Ми повинні продовжувати підтримку. На мою думку, ми маємо продовжувати, доки Україна не здобуде справедливий і стійкий мир відповідно до принципів Статуту ООН. Доки знову не запанує людська гідність" , - сказав Байден.

Американський лідер наголосив на важливості спільного протистояння агресивній війні РФ проти України.

"Мрія про єдину та вільну Європу залишається завданням нашого часу. І це завдання стає ще більш актуальним через необхідність протистояти жорстокій атаці Путіна на Україну" , - зазначив він.

Байден подякував керівництву ФРН за зусилля, спрямовані на забезпечення перемоги України.

"Німецькі лідери мали мудрість визнати історичний переломний момент – напад на іншу демократію, а також на принципи, які протягом 75 років підтримували мир і безпеку в Європі. Німеччина та Сполучені Штати стояли разом, підтримуючи хоробрий народ України у його боротьбі за свободу, демократію та власне виживання. І я хочу подякувати кожному лідеру уряду Німеччини, хто невтомно працює, щоб забезпечити перемогу України і поразку Путіна, а також щоб НАТО залишався сильним та більш єдиним, ніж будь-коли" , - заявив президент США.

Нагадаємо, президент США Джо Байден прибув у п’ятницю з візитом до Німеччини, розпочавши його із зустрічі з федеральним президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром. Після цього Байден планує провести переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцом, а потім – у форматі чотирьох, разом з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Візит мав відбутися наприкінці минулого тижня, але був відтермінований через ураган у США.