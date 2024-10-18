Байден: Необходимо помогать Украине в обретении ею справедливого мира

Президент США Джо Байден отметил важность продолжения поддержки Украины пока она не получит "справедливый и устойчивый мир в соответствии с принципами Устава ООН". Об этом американский лидер заявил в пятницу во время церемонии награждения его в резиденции президента ФРГ в Берлине самым высоким немецким отличием - Большим крестом ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия" "особого уровня", сообщает Укринформ.

"Нас ждет очень сложная зима, но мы не можем останавливаться. Мы должны продолжать поддержку. По моему мнению, мы должны продолжать, пока Украина не получит справедливый и устойчивый мир в соответствии с принципами Устава ООН. Пока снова не воцарится человеческое достоинство" , - сказал он.

Американский лидер отметил важность совместного противостояния агрессивной войне РФ против Украины.

"Мечта о единой и свободной Европе остается задачей нашего времени. И эта задача становится еще более актуальной из-за необходимости противостоять жестокой атаке Путина на Украину" , - отметил он.

Байден поблагодарил руководство ФРГ за усилия, направленные на обеспечение победы Украины.

"Немецкие лидеры имели мудрость признать исторический переломный момент – нападение на другую демократию, а также на принципы, которые в течение 75 лет поддерживали мир и безопасность в Европе. Германия и Соединенные Штаты стояли вместе, поддерживая храбрый народ Украины в его борьбе за свободу, демократию и собственно выживание. И я хочу поблагодарить каждого лидера правительства Германии, кто без устали работает, чтобы обеспечить победу Украины и поражение Путина, а также чтобы НАТО оставался сильным и более единым, чем когда-либо" , - заявил президент США.

Напомним, президент США Джо Байден прибыл в пятницу с визитом в Германию, начав его со встречи с федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. После этого Байден планирует провести переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцом, а затем – в формате четырех, вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Визит должен был состояться в конце прошлой недели, но был отсрочен из-за урагана в США.