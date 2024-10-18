У ЄС немає згоди в оцінці "плану перемоги" Зеленського – прем'єр Польщі

Серед лідерів ЄС "немає згоди" в оцінці "плану перемоги", представленого у Брюсселі президентом Володимиром Зеленським. Цей план наново оцінюватиметься після президентських виборів у США. Про це на конференції після засідання Євроради у Брюсселі заявив глава польського уряду Дональд Туск, повідомляє Укрінформ.

Як зазначив польський премʼєр, те, що лідери різних країн ЄС по-різному оцінюють План перемоги України, "не є несподіваним", оскільки у них різне ставлення до питання членства Києва в НАТО, що є першим пунктом цього плану.

Туск нагадав, що питання членства України в НАТО порушували вперше ще за президентства Лєха Качинського (2005-2010 рр.), і вже тоді Варшава підтримувала "відкриття перспективи членства для України".

"І тут нічого не змінилося: у цьому питанні ми солідарні з Україною" , - наголосив глава польського уряду.

За словами Туска, сьогодні складно оцінити, "наскільки реалістичним є план Зеленського, адже багато залежатиме від результату виборів президента США".

"На цей момент ми чекаємо результатів виборів у США, ніхто цього не приховує" , - сказав Туск.

Він додав: варто очікувати, що стратегії, які закладені в плані Зеленського, "будуть наново оцінюватися після американських виборів".