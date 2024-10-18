У ЕС нет согласия в оценке "плана победы" Зеленского – премьер Польши

Среди лидеров ЕС "нет согласия" в оценке "плана победы", представленного в Брюсселе президентом Владимиром Зеленским. Этот план будет вновь оцениваться после президентских выборов в США. Об этом на конференции после заседания Евросовета в Брюсселе заявил глава польского правительства Дональд Туск, сообщает Укринформ.

Как отметил польский премьер, то, что лидеры разных стран ЕС по-разному оценивают План победы Украины, "не является неожиданным", поскольку у них разное отношение к вопросу членства Киева в НАТО, которое является первым пунктом этого плана.

Туск напомнил, что вопросы членства Украины в НАТО поднимались впервые еще при президентстве Леха Качиньского (2005-2010 гг.), и уже тогда Варшава поддерживала "открытие перспективы членства для Украины".

"И здесь ничего не изменилось: в этом вопросе мы солидарны с Украиной" , - подчеркнул глава польского правительства.

По словам Туска, сегодня сложно оценить, "насколько реалистичен план Зеленского, ведь многое будет зависеть от результата выборов президента США".

"К настоящему моменту мы ждем результатов выборов в США, никто этого не скрывает" , - сказал Туск.

Он добавил: следует ожидать, что стратегии, заложенные в плане Зеленского, "будут заново оцениваться после американских выборов".