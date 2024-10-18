Глава МЗС Литви вважає план перемоги Зеленського цілком реалістичним

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив упевненість у тому, що запропонований президентом України Володимиром Зеленським план перемоги цілком реалістичний і здійсненний, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Литви.

Ландсбергіс підкреслив, що у Литви і Латвії є єдина мета - перемога України.

"Ми всі визнаємо, що Україна повинна перемогти - іншого шляху немає. Росія не зупиниться, поки її не зупинять" , - заявив глава МЗС Литви.

Він також висловив упевненість у тому, що план президента України Володимира Зеленського можна реалізувати.

"Ми можемо збільшити постачання зброї, зняти обмеження і надати гарантії безпеки, щоб запобігти повторному вторгненню Росії. Тільки від нас залежить, чи зробимо ми це. Якщо ми оберемо план, відмінний від плану Зеленського, то згодом будемо дуже шкодувати про це" , - наголосив міністр.

План перемоги

План перемоги Зеленського включає п'ять ключових пунктів: запрошення України до НАТО, стримування російської агресії, оборонне співробітництво, економічний розвиток та архітектуру безпеки після війни.

У документі також наголошується на необхідності перенесення війни на територію Росії та зняття обмежень на удари по російських об'єктах, при цьому Захід закликають збивати російські ракети та безпілотники над Україною.

17 жовтня Зеленський відвідав Брюссель, де представив план перемоги. За його словами, більшість європейських лідерів підтримала український план.

Також план перемоги передбачає швидке запрошення України до НАТО. У США заявили, що для членства України в Альянсі потрібні реформи.