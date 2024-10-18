Глава МИД Литвы считает план победы Зеленского вполне реалистичным

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил уверенность в том, что предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским план победы вполне реалистичен и выполним, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Литвы.

Ландсбергис подчеркнул, что у Литвы и Латвии есть единая цель - победа Украины.

"Мы все признаем, что Украина должна победить - другого пути нет. Россия не остановится, пока ее не остановят" , - заявил глава МИД Литвы.

Он также выразил уверенность в том, что план президента Украины Владимира Зеленского можно реализовать.

"Мы можем увеличить поставки оружия, снять ограничения и предоставить гарантии безопасности, чтобы предотвратить повторное вторжение России. Только от нас зависит, сделаем ли мы это. Если мы выберем план, отличный от плана Зеленского, то впоследствии будем очень жалеть об этом" , - подчеркнул министр.

План победы

План победы Зеленского включает пять ключевых пунктов: приглашение Украины в НАТО, сдерживание российской агрессии, оборонное сотрудничество, экономическое развитие и архитектуру безопасности после войны.

В документе также подчеркивается необходимость переноса войны на территорию России и снятия ограничений на удары по российским объектам, при этом Запад призывают сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной.

17 октября Зеленский посетил Брюссель, где представил план победы. По его словам, большинство европейских лидеров поддержали украинский план.

Также план победы предусматривает быстрое приглашение Украины в НАТО. В США заявили, что для членства Украины в Альянсе нужны реформы.