До Києва прибула заступниця державного секретаря США

У п’ятницю, 18 жовтня, до Києва з візитом прибула заступниця державного секретаря Сполучених Штатів з питань цивільної безпеки, демократії і прав людини Узра Зея. Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні, повідомляє Радіо Свобода.

"Сьогодні ми вітаємо заступницю державного секретаря з питань цивільної безпеки, демократії і прав людини Узру Зею в Києві, щоб підтвердити зобов’язання США підтримувати Україну проти повномасштабного вторгнення Росії" , – зазначили в американському представництві.

З початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року станом на 15 жовтня Сполучені США виділили понад 59,1 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода