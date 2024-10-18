В Киев прибыла заместитель государственного секретаря США

В пятницу, 18 октября, в Киев с визитом прибыла заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине, сообщает Радио Свобода.

"Сегодня мы приветствуем заместителя государственного секретаря по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узру Зею в Киеве, чтобы подтвердить обязательство США поддерживать Украину против полномасштабного вторжения России" , - отметили в американском представительстве.

С начала российского вторжения 24 февраля 2022 г. по состоянию на 15 октября Соединенные США выделили более 59,1 миллиарда долларов на безопасность помощи Украине.

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