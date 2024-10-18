Україна може зняти заборону на експорт озброєння – Умєров

Україна розраховує на міжнародні інвестиції в оборонну промисловість та не виключає подальший експорт озброєння вітчизняного виробництва.﻿ Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров під час брифінгу в Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

«Минулого року, коли я став міністром оборони, ми зробили план наших спроможностей (з виробництва зброї – ред.) в державному і в приватному секторі... Перший крок зробила держава і ми показали, що інвестували перші гроші в оборонку. В цьому році ми запропонували нашим колегам, щоб вони розглянули дві-три опції. Перша – спільне підприємство, де держава і приватний сектор інвестують. Друга – де держава надає 5 десятирічних контрактів. Третій крок, щоб підприємства або держава-партнер надала нові фінансові інструменти, такі як кредит, як експортне фінансування. І ми зараз обговорюємо чіткі плани по кожній країні, де колеги з Генштабу будуть працювати разом з іншими колегами, щоб кристалізувати, у які проєкти ми будемо вкладати разом з кожною країною» , - сказав Умєров.

Він додав, що на сьогодні з партнерами обговорюються різні проєкти, однак остаточне рішення буде ухвалюватися керівництвом держави.