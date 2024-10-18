Украина может снять запрет на экспорт вооружения - Умеров

Украина рассчитывает на международные инвестиции в оборонную промышленность и не исключает дальнейший экспорт вооружения отечественного производства. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров во время брифинга в Брюсселе, сообщает Укринформ.

«В прошлом году, когда я стал министром обороны, мы сделали план наших способностей (по производству оружия – ред.) в государственном и частном секторе... Первый шаг сделало государство и мы показали, что инвестировали первые деньги в оборонку. В этом году мы предложили нашим коллегам рассмотреть две-три опции. Первая – совместное предприятие, где государство и частный сектор инвестируют. Вторая – где государство предоставляет 5 десятилетних контрактов. Третий шаг, чтобы предприятия или государство-партнер предоставили новые финансовые инструменты, такие как кредит, как экспортное финансирование. И мы сейчас обсуждаем четкие планы по каждой стране, где коллеги из Генштаба будут работать вместе с другими коллегами, чтобы кристаллизовать, в какие проекты мы будем вкладывать вместе с каждой страной» , - сказал Умеров.

Он добавил, что на сегодняшний день с партнерами обсуждаются различные проекты, однако окончательное решение будет приниматься руководством государства.