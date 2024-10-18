Співробітника "УЗ" засудили до довічного ув'язнення за держзраду

Працівника "Укрзалізниці" у Дніпропетровській області визнали винним у державній зраді та засудили до довічного ув'язнення за те, що він наводив удари російської армії по ешелонах ЗСУ﻿ Про це йдеться у заяві Служби безпеки України, повідомляє Ділова столиця.

СБУ пише, що фігурант справи готував координати для російських атак на військову і критичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Переважно росіян цікавили залізничні вузли, які використовують для перевезення важкого озброєння і боєприпасів на фронт. Також йдеться про геолокацію українських бійців і військової техніки.

СБУ затримала агента російських спецслужб у січні цього року — під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон із доказами роботи на РФ.

За версією слідства, фігуранта справи завербували у проросійських каналах в Telegram, де 39-річний залізничник підтримував війну Росії проти України.