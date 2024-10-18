Сотрудника "УЗ" приговорили к пожизненному заключению за госизмену

Работник "Укрзализныци" в Днепропетровской области признан виновным в государственной измене и приговорен к пожизненному заключению за то, что наводил удары российской армии по эшелонам ВСУ﻿. Об этом говорится в заявлении Службы безопасности Украины, сообщает Деловая столица.

СБУ пишет, что фигурант дела готовил координаты российских атак на военную и критическую инфраструктуру Днепропетровщины. Преимущественно россиян интересовали железнодорожные узлы, которые используются для перевозки тяжелого вооружения и боеприпасов на фронт. Также речь идет о геолокации украинских бойцов и военной техники.

СБУ задержала агента российских спецслужб в январе этого года – во время обысков у него изъяли мобильный телефон с доказательствами работы на РФ.

По версии следствия фигуранта дела завербовали в пророссийских каналах в Telegram, где 39-летний железнодорожник поддерживал войну России против Украины.