У Пентагоні пообіцяли сприяти "плану перемоги" Зеленського

США зроблять "все можливе", щоб допомогти в досягненні цілей "плану перемоги" президента України Володимира Зеленського﻿. Про це глава Пентагону Ллойд Остін заявив на пресконференції після участі в зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, повідомляє Ділова столиця.

"План Перемоги — це план президента Зеленського, і ми зробимо все можливе, щоб надати допомогу у сфері безпеки, щоб підтримати президента в його спробах досягти своїх цілей. Ми всі хочемо переконатися, що ми продовжимо робити це, пов'язуючи військові цілі зі стратегічними цілями. І цей діалог триває. Ми й далі фокусуватимемося на тому, щоб робити все можливе для підтримки Плану перемоги. Це — наша підтримка президента Зеленського. Не в моїй компетенції публічно оцінювати його план" , — сказав Остін у п'ятницю в Брюсселі.

Відповідаючи на запитання про використання далекобійної зброї, Ллойд констатував, що "українці з великим ефектом використовували свої можливості удару за допомогою БПЛА великої дальності".

"Нещодавно ми бачили, що їм вдалося вивести з ладу низку стратегічних точок постачання боєприпасів, і це вплинуло на поле бою. Тут важливо зазначити, що вони здатні виробляти ці БПЛА в Україні. Вони здатні швидко наростити це виробництво, і БПЛА довели свою високу ефективність і точність" , — дав оцінку глава Пентагону.

Як повідомлялося, 17 жовтня Зеленський заявив, що якщо міжнародні партнери України не підтримають "план перемоги" від офіційного Києва, то це стане привілеєм для російського агресора та великою помилкою.