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У "ХАМАС" підтвердили смерть свого лідера Ях'ї Сінвара

У "ХАМАС" підтвердили смерть свого лідера Ях'ї Сінвара
Фото: Hadi Mohammad

Глава ХАМАС у секторі Гази Халіль аль-Хайя підтвердив смерть лідера терористичного угруповання Ях'ї Сінвара. З посиланням на The Times of Israel, повідомляє Новое время.

Аль-Хайя стверджує, що смерть Сінвара «лише посилить ХАМАС», і обіцяє, що «окупанти» незабаром пошкодують про його вбивство.

Він додав, що ізраїльських заручників, яких утримують у секторі Гази, не звільнять, доки Ізраїль не припинить атаки на анклав і не виведе свої війська.

Ліквідація лідера ХАМАС Яхʼї Сінвара — що відомо

Яхʼї Сінвар був призначений на посаду лідера терористичного угруповання ХАМАС після того, як у серпні в Тегерані ізраїльтяни ліквідували колишнього лідера — Ісмаїла Ганію.

Ізраїльська влада вважала Яхʼю Сінвара одним з організаторів і командирів жорстокого нападу бойовиків ХАМАС 7 жовтня 2023 року на Ізраїль і публічно обіцяла його ліквідувати.

17 жовтня ліквідацію Сінвара офіційно підтвердили в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Повідомляли, що операція була проведена успішно днем раніше.

Пізніше ліквідацію Сінвара після однієї з операцій у секторі Гази підтвердив керівник МЗС Ізраїлю Ісраель Кац.

У ЦАХАЛ зазначали, що Сінвар протягом останнього року переховувався над землею і під землею в тунелях ХАМАСу в секторі Гази.

Пізніше The Times of Israel із посиланням на ізраїльські спецслужби повідомили про те, що Сінвар протягом кількох місяців переховувався в районі Тель-Султан у Рафасі. Причому ЦАХАЛ до останнього моменту не мав точних розвідувальних даних про його місцезнаходження. Як повідомляють журналісти, солдати, які здійснили ліквідацію лідера ХАМАС, зуміли встановити його особу тільки постфактум.

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