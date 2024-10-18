В "ХАМАС" подтвердили смерть своего лидера Яхьи Синвара

Глава ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя подтвердил смерть лидера террористической группировки Яхьи Синвара. Со ссылкой на The Times of Israel, сообщает Новое время.

Аль-Хайя утверждает, что смерть Синвара «только усилит ХАМАС», и обещает, что «оккупанты» вскоре пожалеют о его убийстве.

Он добавил, что израильских заложников, которых удерживают в секторе Газа, не освободят, пока Израиль не прекратит атаки на анклав и не выведет свои войска.

Яхьи Синвар был назначен на должность лидера террористической группировки ХАМАС после того, как в августе в Тегеране израильтяне ликвидировали прежнего лидера — Исмаила Ганию.

Израильские власти считали Яхью Синвара одним из организаторов и командиров жестокого нападения боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года на Израиль и публично обещали его ликвидировать.

17 октября ликвидацию Синвара официально подтвердили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Сообщалось, что операция была проведена успешно днем ранее.

Позже ликвидацию Синвара после одной из операций в секторе Газа подтвердил руководитель МИД Израиля Исраэль Кац.

В ЦАХАЛ отмечали, что Синвар в течение последнего года скрывался над землей и под землей в туннелях ХАМАСа в секторе Газа.

Позже The Times of Israel со ссылкой на израильские спецслужбы сообщили о том, что Синвар в течение нескольких месяцев скрывался в районе Тель-Султан в Рафасе. Причем ЦАХАЛ до последнего момента не имел точных разведывательных данных о его местонахождении. Как сообщают журналисты, солдаты, осуществившие ликвидацию лидера ХАМАС, сумели установить его личность только постфактум.