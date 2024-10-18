Путін заявив, що не допустить появи в Україні ядерної зброї

Президент Росії Володимир Путін заявив, що будь-який крок щодо створення ядерної зброї в Україні зустрічатиме "відповідну реакцію"﻿. Про це Путін заявив у виступі на зустрічі із представниками ЗМІ країн, які входять до БРІКС, повідомляє Ділова столиця.

Так, глава Кремля відреагував на слова свого українського колеги Володимира Зеленського, який у четвер, 17 жовтня, переказав свою розмову з кандидатом на посаду президента США Дональдом Трампом. Зеленський тоді заявив співрозмовнику, що Україна буде "або в НАТО, або з ядерною бомбою".

Путін назвав слова президента України "черговою провокацією".

"Створити ядерну зброю в сучасному світі — нескладно. Я не знаю, чи здатна зараз це зробити Україна — це не так просто для України сьогодні, але в цілому це не становить великої складності... Зрозуміло, як це робити. Але це небезпечна провокація, оскільки будь-який крок у цьому напрямку зустрічатиме відповідну реакцію" , — сказав президент РФ.

Після цього Путін повідомив про "найголовніше". Він згадав слова Зеленського, які він сказав на Мюнхенській конференції з безпеки в лютому 2022 року — перед повномасштабним вторгненням російських військ в Україну. Глава української держави тоді порушив питання про повернення Києву ядерного статусу, оскільки "Будапештський меморандум", одним із підписантів якого була Росія, довів свою нежиттєздатність.

"Політичне керівництво сьогоднішньої України неодноразово вже про це говорило — ще до того, як криза перейшла в гарячу фазу. Вони тоді вже заявляли, хоч і м'яко, проте говорили про те, що Україна повинна мати ядерну зброю" , — сказав господар Кремля.

Путін повторив свою думку про "відповідну реакцію, а також заявив, що Росія "не допустить за жодних обставин" появи ядерної зброї в України.

Насамкінець Володимир Путін запевнив, що "РФ може простежити будь-який рух до отримання Києвом ядерної зброї, таке приховати неможливо".