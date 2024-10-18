Путин заявил, что не допустит появления у Украины ядерного оружия

Президент России Владимир Путин заявил, что любой шаг по созданию ядерного оружия в Украине будет встречать "соответствующую реакцию"﻿. Об этом Путин заявил в выступлении на встрече с представителями СМИ стран, которые входят в БРИКС, сообщает Деловая столица.

Так, глава Кремля отреагировал на слова своего украинского коллеги Владимира Зеленского, который в четверг, 17 октября, пересказал свой разговор с кандидатом на должность президента США Дональдом Трампом. Зеленский тогда заявил собеседнику, что Украина будет "либо в НАТО, либо с ядерной бомбой".

Путин назвал слова президента Украины "очередной провокацией".

"Создать ядерное оружие в современном мире — несложно. Я не знаю, способна ли сейчас это сделать Украина — это не так просто для Украины сегодня, но в целом это не представляет большой сложности… Понятно, как это делать. Но это опасная провокация, поскольку любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию" , — сказал президент РФ.

После этого Путин сообщил о "самом главном". Он вспомнил слова Зеленского, сказанные им на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года — перед полномасштабным вторжением российских войск в Украину. Глава украинского государства тогда поднял вопрос о возвращении Киеву ядерного статуса, поскольку "Будапештский меморандум", одним из подписантов которого была Россия, доказал свою нежизнеспособность.

"Политическое руководство сегодняшней Украины неоднократно уже об этом говорило — еще до того, как кризис перешел в горячую фазу. Они тогда уже заявляли, хоть и мягко, но, тем не менее говорили о том, что Украина должна иметь ядерное оружие" , — сказал хозяин Кремля.

Путин повторил свою мысль о "соответствующей реакции, а также заявил, что Россия "не допустит ни при каких обстоятельствах" появления ядерного оружия у Украины.

Напоследок Владимир Путин заверил, что "РФ в состоянии проследить любое движение к получению Киевом ядерного оружия, такое утаить невозможно".