Путін заявив, що його влаштовує лише довгий та міцний мир з Україною

Господар Кремля Володимир Путін заявив, що Росія проти "перемир'я" у війні з Україною﻿. Про це Путін заявив у виступі на зустрічі із представниками ЗМІ країн, які входять до БРІКС, повідомляє Ділова столиця.

Його слова наводить російське пропагандистське агентство ТАСС.

"Путін проти "перемир'я на тиждень, на два чи на рік", в Україні потрібні умови міцного миру" , — йдеться у повідомленні.

На цій же зустрічі російський очільник зажадав аби перемовини відбувалися на базі "Стамбульських домовленостей", та скасування Україною рішення про неможливість ведення перемовин із ним персонально.