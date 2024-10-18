Путин заявил, что его устраивает только долгий и крепкий мир с Украиной

Хозяин Кремля Владимир Путин заявил, что Россия против "перемирия" в войне с Украиной﻿. Об этом Путин заявил в выступлении на встрече с представителями СМИ стран, входящих в БРИКС, сообщает Деловая столица.

Его слова приводит российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Путин против "перемирия на неделю, на две или год", в Украине нужны условия крепкого мира" , — говорится в сообщении.

На этой же встрече глава Кремля потребовал, чтобы переговоры проходили на базе "Стамбульских договоренностей", и отмену Украиной решения о невозможности ведения переговоров с ним персонально.