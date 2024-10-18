Зеленський висловився щодо мобілізації з 18 років

Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання українських журналістів, заявив, що "на сьогодні небезпечно" проводити мобілізацію з 18 років.﻿﻿ З посиланням на інтерв’ю Зеленського в телемарафоні "Єдині новини", повідомляє Українська правда.

"Партнери хотіли би, щоб був зменшений вік (мобілізаційний – ред.). У нас мобілізація з 25 років і ми поки що не бачимо для чого вводити ці зміни. Я вважаю, що на сьогодні це небезпечно. Є інструмент для цього – у Міністерстві оборони є контракти, є можливість укладати контракт по власній волі будь-якій людині й у віці молодшому, ніж 25 років" , - сказав президент.

Глава держави наголосив, що станом на сьогодні немає планів щодо мобілізації з 18 років.