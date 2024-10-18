Зеленский высказался относительно мобилизации с 18 лет

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы украинских журналистов, заявил, что "на сегодня опасно" проводить мобилизацию с 18 лет.﻿﻿ Со ссылкой на интервью Зеленского в телемарафоне "Единые новости", сообщает Украинская правда.

"Партнеры хотели бы, чтобы был уменьшен возраст (мобилизационный – ред.). У нас мобилизация с 25 лет и мы пока не видим для чего вводить эти изменения. Я считаю, что на сегодня это опасно. Есть инструмент для этого – в Министерстве обороны есть контракты, есть возможность заключать контракт по собственной воле любому человеку и в возрасте младше, чем 25 лет" , - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что на сегодня нет планов по мобилизации с 18 лет.