Сибіга вимагає від партнерів масштабувати допомогу Україні через союз КНДР та РФ

Очільник МЗС України Андрій Сибіга звернувся до союзників масштабувати військову підтримку України, оскільки Північна Корея разом із РФ фактично вторгаються в Європу.﻿ Про це ідеться у заяві МЗС України, повідомляє Лівий берег.

"Північна Корея підтримує російську агресію проти України зброєю та особовим складом. Не найманцями. Регулярними підрозділами, які Москва планує використовувати як гарматне м'ясо. Євроатлантична спільнота має усвідомити той факт, що КНДР вторгається в Європу пліч-о-пліч з Росією, і діяти без зволікань" , — заявляє Андрій Сибіга.

Очільник МЗС додає, що Росія вдається до серйозної ескалації своєї агресії, залучаючи КНДР у якості сторони конфлікту.

"Ми вимагаємо негайної та рішучої реакції з боку євроатлантичної спільноти та світу. Найкращою відповіддю буде повна підтримка та реалізація союзниками Плану перемоги, який представив Президент України Володимир Зеленський" , — ідеться у заяві.