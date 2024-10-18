Сибига требует от партнеров масштабировать помощь Украине из-за союза КНДР и РФ
Глава МИД Украины Андрей Сибига обратился к союзникам масштабировать военную поддержку Украины, поскольку Северная Корея вместе с РФ фактически вторгаются в Европу. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, сообщает Левый берег.
"Северная Корея поддерживает российскую агрессию против Украины оружием и личным составом. Не наемниками. Регулярными подразделениями, которые Москва планирует использовать как пушечное мясо. Евроатлантическое сообщество должно осознать тот факт, что КНДР вторгается в Европу бок о бок с Россией, и действовать без промедлений", — заявляет Андрей Сибига.
Глава МИД добавляет, что Россия прибегает к серьезной эскалации своей агрессии, привлекая КНДР в качестве стороны конфликта.
"Мы требуем немедленной и решительной реакции со стороны евроатлантического сообщества и мира. Лучшим ответом будет полная поддержка и реализация союзниками Плана победы, представленного Президентом Украины Владимиром Зеленским", — говорится в заявлении.
"Россия масштабирует свою войну. Союзники должны масштабировать военную поддержку Украины. Снять ограничения на дальнобойные удары. Начать перехватывать российские ракеты и беспилотники над Украиной. Предоставить приглашение в НАТО. Увеличить инвестиции в украинское производство вооружений. Действуйте!", - подчеркивает глава внешнеполитического ведомства.