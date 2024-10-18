Сибига требует от партнеров масштабировать помощь Украине из-за союза КНДР и РФ

Глава МИД Украины Андрей Сибига обратился к союзникам масштабировать военную поддержку Украины, поскольку Северная Корея вместе с РФ фактически вторгаются в Европу. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, сообщает Левый берег.

"Северная Корея поддерживает российскую агрессию против Украины оружием и личным составом. Не наемниками. Регулярными подразделениями, которые Москва планирует использовать как пушечное мясо. Евроатлантическое сообщество должно осознать тот факт, что КНДР вторгается в Европу бок о бок с Россией, и действовать без промедлений" , — заявляет Андрей Сибига.

Глава МИД добавляет, что Россия прибегает к серьезной эскалации своей агрессии, привлекая КНДР в качестве стороны конфликта.

"Мы требуем немедленной и решительной реакции со стороны евроатлантического сообщества и мира. Лучшим ответом будет полная поддержка и реализация союзниками Плана победы, представленного Президентом Украины Владимиром Зеленским" , — говорится в заявлении.