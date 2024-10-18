На зустрічі Зеленського з Трампом про замороження допомоги не йшлося - Єрмак
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак розповів у Брюсселі про зустріч президента Зеленського з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом наприкінці вересня у США, повідомляє Радіо Свобода.
За словами Андрія Єрмака, план Дональда Трампа зупинити війну в Україні «за 24 години» сторони не обговорювали і сигналів про можливу зупинку допомоги від США для України теж не прозвучало.
«Це була дуже глибока, дуже хороша, дуже відкрита розмова. Я не почув нічого, що б викликало у мене занепокоєння, що допомога зупиниться, що Україна залишиться без підтримки», – розповів Єрмак і додав, що аналізуючи публічні висловлювання політиків, варто враховувати, що наразі у США відбувається передвиборча кампанія.
«Все буде зрозуміло після виборів. Риторика під час кампанії – це одна справа. Реальність – інша справа», – наголосив керівник Офісу президента України.
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