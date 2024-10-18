На встрече Зеленского с Трампом о заморозке помощи речь не шла - Ермак

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал в Брюсселе о встрече президента Зеленского с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в конце сентября в США, сообщает Радио Свобода.

По словам Андрея Ермака, план Дональда Трампа остановить войну в Украине "за 24 часа" стороны не обсуждали и сигналов о возможной остановке помощи от США для Украины тоже не прозвучало.

«Это был очень глубокий, очень хороший, очень откровенный разговор. Я не услышал ничего, что бы вызывало у меня беспокойство, что помощь остановится, что Украина останется без поддержки» , – рассказал Ермак и добавил, что анализируя публичные высказывания политиков, следует учитывать, что сейчас в США проходит предвыборная кампания.

«Все будет ясно после выборов. Риторика во время кампании – это одно дело. Реальность – другое дело» , – подчеркнул руководитель Офиса президента Украины.

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