Стефанишина каже, що розмов про вступ України до НАТО без частини територій не було

Питання вступу України до НАТО без тимчасово окупованих Росією територій не обговорювалося. Країна буде запрошена до Альянсу в кордонах 1991 року.﻿ З посиланням на заяву віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністра юстиції України Ольги Стефанішиної в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук, яке транслювали в ефірі телемарафону, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Таких розмов не було. Україна однозначно буде запрошена в НАТО в кордонах 1991 року і це не обговорюється. Це не є предметом дискусій" , - сказала Стефанішина.

Вона зазначила, що членство України в НАТО відбудеться після війни. Водночас у процесі після запрошення ситуація може змінюватися.