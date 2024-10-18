Стефанишина говорит, что разговоров о вступлении Украины в НАТО без части территорий не было

Вопрос вступления Украины в НАТО без временно оккупированных Россией территорий не обсуждался. Страна будет приглашена в Альянс в границах 1991 года.﻿ Со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной в интервью журналистке Наталии Мосейчук, которое транслировали в эфире телемарафона, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Таких разговоров не было. Украина однозначно будет приглашена в НАТО в границах 1991 года и это не обсуждается. Это не предмет дискуссий" , - сказала Стефанишина.

Она отметила, что членство Украины в НАТО состоится после войны. В то же время в процессе после приглашения ситуация может изменяться.