Лідери Британії, Франції, Німеччини та США обговорили План перемоги та допомогу Україні

Лідери Великої Британії, Німеччини, США і Франції обговорили на зустрічі 18 жовтня в Берліні План перемоги Президента Зеленського та допомогу Україні, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться у пресрелізі німецького уряду за результатами зустрічі президентів США Джо Байдена та Французької Республіки Еммануеля Макрона, канцлера Федеративної Республіки Німеччини Олафа Шольца та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

«Чотири лідери засудили триваючу агресивну війну Росії проти України, обговорили свої плани щодо надання Україні додаткової підтримки у сфері безпеки, економічної та гуманітарної допомоги, включно з використанням надзвичайних доходів від заморожених російських державних активів, про що було домовлено на саміті G7, обговорили План перемоги Президента України Зеленського і підтвердили свою рішучість продовжувати підтримувати Україну в її зусиллях із забезпечення справедливого і тривалого миру на основі міжнародного права, включаючи Статут Організації Об’єднаних Націй, і поваги до суверенітету і територіальної цілісності» , - йдеться у повідомленні.

Керівники держав обговорили події на Близькому Сході, зокрема вплив смерті Ях’ї Сінвара, відповідального за терористичний напад 7 жовтня, на повернення додому заручників і на припинення війни в регіоні Гази та забезпечення надходження гуманітарної допомоги до цивільного населення. Крім того, лідери знову засудили ескалацію, до якої призвела атака Ірану на Ізраїль, обговорили координацію зусиль, щоб притягнути Іран до відповідальності та запобігти подальшій ескалації.

Політики обговорили ситуацію в Лівані та погодилися з необхідністю працювати над повною імплементацією Резолюції Ради Безпеки ООН 1701 і дипломатичним рішенням, яке дозволить цивільним особам по обидва боки блакитної лінії безпечно повернутися додому.