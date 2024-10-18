Лидеры Великобритании, Франции, Германии и США обсудили План победы и помощь Украине

Лидеры Великобритании, Германии, США и Франции обсудили на встрече 18 октября в Берлине План победы Президента Зеленского и помощь Украине, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в прессрелизе немецкого правительства по результатам встречи президентов США Джо Байдена и Французской Республики Эммануэля Макрона, канцлера Федеративной Республики Германии Олафа Шольца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

«Четыре лидера осудили продолжающуюся агрессивную войну России против Украины, обсудили свои планы по оказанию Украине дополнительной поддержки в сфере безопасности, экономической и гуманитарной помощи, включая использование чрезвычайных доходов от замороженных российских государственных активов, о чем было договорено на саммите G7, обсудили План победы Президента Украины Зеленского и подтвердили свою решимость продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по обеспечению справедливого и длительного мира на основе международного права, включая Устав Организации Объединенных Наций, и уважение суверенитета и территориальной целостности» , - говорится в сообщении.

Главы государств обсудили события на Ближнем Востоке, в частности, влияние смерти Яхьи Синвара, ответственного за террористическое нападение 7 октября, на возвращение домой заложников и на прекращение войны в регионе Газы и обеспечение поступления гуманитарной помощи гражданскому населению. Кроме того, лидеры вновь осудили эскалацию, к которой привела атака Ирана на Израиль, обсудили координацию усилий, чтобы привлечь Иран к ответственности и предотвратить дальнейшую эскалацию.

Политики обсудили ситуацию в Ливане и согласились с необходимостью работать над полной имплементацией Резолюции Совета Безопасности ООН 1701 и дипломатическим решением, которое позволит гражданским лицам с обеих сторон голубой линии безопасно вернуться домой.