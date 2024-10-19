У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 380 окупантів, спалили 19 ББМ, 15 артилерійських систем та 8 танків, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 19.10.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 677 180 (+1 380) осіб,

танків – 9 035 (+8) од,

бойових броньованих машин – 18 072 (+19) од,

артилерійських систем – 19 548 (+15) од,

РСЗВ – 1 232 (+0) од,

засобів ППО – 978 (+0) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 230 (+78) од,

крилатих ракет – 2 623 (+3) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 26 946 (+38) од,

спеціальної техніки – 3 473 (+25) од.

Дані уточнюються.