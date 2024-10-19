В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 380 оккупантов, сожгли 19 ББМ, 15 артиллерийских систем и 8 танков, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.10.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 677 180 (+1 380) человек,

танков – 9 035 (+8) ед,

боевых бронированных машин – 18 072 (+19) ед,

артиллерийских систем – 19 548 (+15) ед,

РСЗО – 1 232 (+0) ед,

средств ПВО – 978 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 230 (+78) ед,

крылатых ракет – 2 623 (+3) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 26 946 (+38) ед,

специальной техники – 3 473 (+25) ед.

Данные уточняются.