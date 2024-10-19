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З російського полону звільнили ще 95 українських захисників

З російського полону звільнили ще 95 українських захисників

Серед повернутих воїни, що захищали Маріуполь і "Азовсталь", Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину та Херсонщину, повідомляє Ділова столиця.

За інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, ще 95 українських військовополонених вдалося повернути в Україну.

Це 58-й за ліком обмін. Особливість його в тому, що додому повертаються чимало українців, які отримали так звані "вироки" судової системи країни-агресорки та були "засуджені": 28 до тривалих термінів, а 20 – до довічного ув’язнення за захист власної землі від агресора.

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"Серед звільнених з полону сьогодні нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони", — йдеться в повідомленні.

Додому повернулися 69 солдатів та сержантів та 26 офіцерівВоїни, які захищали Маріуполь і "Азовсталь", Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину повернулися на рідну землю.

Загалом 3 767 громадян України звільнено з російської неволі.

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