Из российского плена освободили еще 95 украинских защитников

Среди возвращенных воинов, защищавших Мариуполь и "Азовсталь", Донбасс, Луганщину, Харьковщину, Киевщину, Черниговщину и Херсонщину, сообщает Деловая столица.

По информации Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, еще 95 украинских военнопленных удалось вернуть в Украину.

Это 58-й по счету обмен. Особенность его в том, что домой возвращаются многие украинцы, которые получили так называемые "приговоры" судебной системы страны-агрессорки и были "приговорены": 28 к длительным срокам, а 20 – к пожизненному заключению за защиту собственной земли от агрессора.

"Среди освобожденных из плена сегодня нацгвардейцы, военные моряки, воины ВСУ, пограничники и представители других подразделений Сил безопасности и обороны" , — говорится в сообщении.

Домой вернулись 69 солдат и сержантов и 26 офицеров Воины, защищавшие Мариуполь и "Азовсталь", Донбасс, Луганщину, Харьковщину, Киевщину, Черниговщину, Херсонщину вернулись на родную землю.

В общей сложности 3 767 граждан Украины уволены из российской неволи.