Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. НБУ скоро почне вилучати з обігу банкноти 50 та 200 гривень старого зразка

З 1 листопада 2024 року Національний банк розпочне поступову заміну банкнот 50 і 200 гривень зразка 2003 — 2007 років (тобто старого зразка) на банкноти аналогічних номіналів зразка 2014 та наступних років випуску (тобто нового зразка). Інформація про це з'явилася на офіційному сайті НБУ 17 жовтня.

Громадянам не потрібно їх спеціально обмінювати. Можна без обмежень продовжувати розраховуватись банкнотами старого зразка, оскільки вони залишатимуться дійсними платіжними коштами.

Потрапляючи до банків, банкноти 50 та 200 гривень старого зразка більше не повертатимуться в обіг. Їх вилучатимуть та передаватиму до НБУ для подальшого перерахунку та утилізації.

2. Група ТАС купує Ідея Банк

Правління польського Getin Holding та група ТАС Сергія Тігіпка підписали у п'ятницю 18 жовтня договір купівлі-продажу Ідея Банку. Базова сума угоди становитиме 34 млн. доларів США. Інформація про це була опублікована на офіційному сайті групи ТАС.

Покупець 100% акцій - кіпрська компанія Alkemi Limited, що входить до групи ТАС.

Сума угоди складе 34 млн. доларів при очікуваному рівні оподаткування доходів банків 50%. Якщо оподаткування доходів банків залишиться на рівні 25%, то сума може зрости до 36 млн. доларів.

Якщо дата закриття угоди буде пізніше 31 грудня 2024, Alkemi Limited заплатить Getin Holding додаткові 800 тисяч доларів за кожен повний календарний місяць, починаючи з січня 2025 року.

3. Monobank запускає свій маркетплейс

У понеділок 21 жовтня Monobank запускає власний маркетплейс, який називатиметься market by mono. Інформацію про це опублікував один із засновників Monobank Олег Гороховський у своєму Телеграм-каналі.

Як стверджує Гороховський, усі товари на маркеті можна буде купити без переплат та прихованих тарифів за допомогою програми «Купівка частинами». Партнери отримають абсолютно безпрецедентні тарифи – у 3-5 разів нижчі, ніж у конкурентів, і значно вищий рівень сервісу та підтримки.

На старті будуть представлені лише 3 категорії товарів – гаджети, смарт-електроніка та комп'ютерна техніка. Пізніше буде додано інші товари. Першими на новому маркеті свої товари представлять компанії Moyo, KTC та Click.

4. Банки активно змінюють відсоткові ставки за депозитами

Відразу чотири банки минулого тижня відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами як у національній, так і в іноземних валютах.

Три банки знизили відсоткові ставки за депозитами, а один – навпаки, підвищив їх.

Банк Український капітал знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців на 0,30% річних:

на 3 місяці – із 15,30 до 15% річних;

на 6 місяців – із 15,50 до 15,20% річних.

Полтава-Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 6, 9 та 12 місяців на 0,50% річних:

на 6 місяців – із 14 до 13,50% річних;

на 9 місяців – із 15 до 14,50% річних;

на 12 місяців - з 15,50 до 15% річних.

Юнекс Банк підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 6, 9 та 12 місяців:

на 6 місяців – з 13,75% до 14,25% річних;

на 9 місяців – із 13,75 до 14,50% річних;

на 12 місяців – із 14 до 15% річних.

Кредитвест Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3, 6 та 9 місяців на 0,50% річних:

на 3 місяці – із 16 до 15,50% річних;

на 6 місяців – з 15,50 до 15% річних;

на 9 місяців – із 15 до 14,50% річних.

Також Кредитвест Банк знизив процентні ставки за депозитами у доларах США на 3, 6, 9 та 12 місяців на 0,50% річних:

на 3 місяці – з 2,75% до 2,25% річних;

на 6,9 та 12 місяців – з 3 до 2,50% річних.

5. Банки змінюють тарифи за своїми картами

Юнекс Банк з 18 жовтня 2024 року оновив ліміти на проведення операцій з карток. Зміни стосуються окремих операцій з карток у тарифному плані «UNEX WELD». Ознайомитися з новими лімітами можна на офіційному сайті банку.

Банк Кредит Дніпро з 7 листопада 2024 року оновлює тарифи за платіжними картками «Безліміт Classic», «Безліміт Gold», «Безліміт Platinum», «Безліміт Elite». Зокрема, скасовується плата у розмірі 20 грн у тарифі «Безліміт Gold», яка раніше діяла, якщо не виконувалась одна з двох умов: сума транзакцій за місяць до 5000 грн. або залишок коштів на кінець місяця до 250 000 грн. З усіма змінами можна ознайомитися наофіційному сайті банку.

Банк Кліринговий Дім з 14 листопада 2024 року запроваджує нові комісії на операції з купівлі цінних паперів за рахунок кредитних коштів. Тепер при розрахунках за брокерські послуги (MCC-код 6211) та при оплаті волонтерських послуг (МСС-код 8398) стягуватиметься комісія у розмірі 3% або 4% залежно від пакету послуг. Зміни стосуються кредитних коштів, отриманих за продуктами «Авансова картка» та «Кредитний ліміт».

Більш детально зі змінами можна ознайомитись на офіційному сайті банку.