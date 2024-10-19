Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. НБУ скоро начнет изымать из обращения банкноты 50 и 200 гривен старого образца

С 1 ноября 2024 года Национальный банк приступит к постепенной замене банкнот 50 и 200 гривен образца 2003 — 2007 годов (т.е. старого образца) на банкноты аналогичных номиналов образца 2014 и последующих лет выпуска (т.е. нового образца). Информация об этом появилась на официальном сайте﻿ НБУ 17 октября.

Гражданам не нужно их специально обменивать. Можно без ограничений продолжать рассчитываться банкнотами старого образца, поскольку они будут оставаться действительными платежными средствами.

Попадая в банки, банкноты 50 и 200 гривен старого образца больше не будут возвращаться в обращение. Их будут изымать и передавать в НБУ для дальнейшего пересчета и утилизации.

2. Группа ТАС покупает Идея Банк

Правление польского Getin Holding и группа ТАС Сергея Тигипко подписали в пятницу 18 октября договор купли-продажи Идея Банка. Базовая сумма сделки составит 34 млн долларов США. Информация об этом была опубликована на официальном сайте﻿ группы ТАС.

Покупатель 100% акций — кипрская компания Alkemi Limited, входящая в группу ТАС.

Сумма сделки составит 34 млн долларов при ожидаемом уровне налогообложения доходов банков 50%. Если налогообложение доходов банков останется на уровне 25%, то сумма может вырасти до 36 млн долларов.

Если дата закрытия сделки будет позже 31 декабря 2024 года, Alkemi Limited заплатит Getin Holding дополнительные 800 тысяч долларов за каждый полный календарный месяц, начиная с января 2025 года.

3. Monobank запускает собственный маркетплейс

В понедельник 21 октября Monobank запускает собственный маркетплейс, который будет называться market by mono. Информацию об этом опубликовал один из учредителей Monobank Олег Гороховский в своем Телеграм-канале﻿.

Как утверждает Гороховский, все товары на маркете можно будет купить без переплат и скрытых тарифов с помощью программы «Покупка частями». Партнеры получат абсолютно беспрецедентные тарифы – в 3-5 раз ниже, чем у конкурентов, и значительно более высокий уровень сервиса и поддержки.

На старте будут представлены всего 3 категории товаров – гаджеты, смарт-электроника и компьютерная техника. Позднее будут добавлены другие товары. Первыми на новом маркете свои товары представят компании Moyo, KTC и Click.

4. Банки активно меняют процентные ставки по депозитам

Сразу четыре банка на уходящей неделе отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам как в национальной, так и в иностранных валютах.

Три банка снизили процентные ставки по депозитам, а один – наоборот, повысил их.

Банк Украинский капитал понизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев на 0,30% годовых:

на 3 месяца – с 15,30 до 15% годовых;

на 6 месяцев – с 15,50 до 15,20% годовых.

Полтава-Банк понизил процентные ставки по депозитам в гривне на 6, 9 и 12 месяцев на 0,50% годовых:

на 6 месяцев – с 14 до 13,50% годовых;

на 9 месяцев – с 15 до 14,50% годовых;

на 12 месяцев – с 15,50 до 15% годовых.

Юнекс Банк повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 6, 9 и 12 месяцев:

на 6 месяцев – с 13,75 до 14,25% годовых;

на 9 месяцев – с 13,75 до 14,50% годовых;

на 12 месяцев – с 14 до 15% годовых.

Кредитвест Банк понизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3, 6 и 9 месяцев на 0,50% годовых:

на 3 месяца – с 16 до 15,50% годовых;

на 6 месяцев – с 15,50 до 15% годовых;

на 9 месяцев – с 15 до 14,50% годовых.

Также Кредитвест Банк понизил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3, 6, 9 и 12 месяцев на 0,50% годовых:

на 3 месяца – с 2,75 до 2,25% годовых;

на 6,9 и 12 месяцев – с 3 до 2,50% годовых.

5. Банки меняют тарифы по своим картам

Юнекс Банк с 18 октября 2024 года обновил лимиты на проведение операций по картам. Изменения касаются отдельных операций по картам в тарифном плане «UNEX WELD». Ознакомиться с новыми лимитами можно на официальном сайте﻿ банка.

Банк Кредит Днепр с 7 ноября 2024 года обновляет тарифы по платежным картам «Безлимит Classic», «Безлимит Gold», «Безлимит Platinum», «Безлимит Elite». В частности, отменяется плата в размере 20 грн в тарифе «Безлимит Gold», которая ранее действовала, если не выполнялось одно из двух условий: сумма транзакций за месяц до 5000 грн или остаток средств на конец месяца до 250 000 грн. Со всеми изменениями можно ознакомиться на официальном сайте﻿ банка.

Банк Клиринговый Дом с 14 ноября 2024 года вводит новые комиссии на операции по покупке ценных бумаг за счет кредитных средств. Теперь при расчетах за брокерские услуги (MCC-код 6211) и при оплате волонтерских услуг (МСС-код 8398) будет взиматься комиссия в размере 3% или 4% в зависимости от пакета услуг. Изменения касаются кредитных средств, полученных по продуктам «Авансовая карта» и «Кредитный лимит».

Более детально с изменениями можно ознакомиться на официальном сайте﻿ банка.