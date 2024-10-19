Росія випустила по Україні понад 100 дронів та ракет: скільки збила ППО

Сили ППО знищили 42 з запущених росармією 98 дронів, ще 46 російських безпілотників наразі локаційно втрачено, повідомляє Ділова столиця.

Про це інформують у Повітряних силах.

У ніч на 19 жовтня 2024 року (із 21:00 18 жовтня) російські окупанти завдали удару по Україні керованими авіаційним ракетами (район пусків – акваторія Чорного моря), ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами невстановленого типу (райони пусків: Курськ, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ).

"Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад 100 повітряних цілей: до 98-ти ворожих безпілотників та шість керованих авіаційних ракет Х-59/69. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України" , — йдеться в повідомленні.

Станом на 12:00 в результаті протиповітряного бою збито 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Також на цю годину є підтвердження про збиття 42 ворожих БпЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Миколаївській та Херсонській областях. Ще 46 російських безпілотників наразі локаційно втрачено, інформація щодо збиття/падіння уточнюється та оновлюється.

Кілька ворожих БпЛА – ще в повітряному просторі України.