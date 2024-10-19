Россия выпустила по Украине более 100 дронов и ракет: сколько сбила ПВО

Силы ПВО уничтожили 42 из запущенных росармией 98 дронов, еще 46 российских беспилотников в настоящее время локационно потеряны, сообщает Деловая столица.

Об этом информируют в Воздушных силах.

В ночь на 19 октября 2024 года (с 21:00 18 октября) российские кафиры нанесли удар по Украине управляемыми авиационными ракетами (район пусков – акватория Черного моря), ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа (районы пусков: Курск,, Приморско-Ахтарск – РФ).

"Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение более 100 воздушных целей: до 98 вражеских беспилотников и шесть управляемых авиационных ракет Х-59/69. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и Сил обороны Украины" , — говорится в сообщении.

По состоянию на 12:00 в результате противовоздушного боя сбиты 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Также в настоящее время есть подтверждение о сбитии 42 вражеских БпЛА в Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Николаевской и Херсонской областях. Еще 46 российских беспилотников в настоящее время локационно утрачены, информация по сбитию/падению уточняется и обновляется.

Несколько враждебных БПЛА – еще в воздушном пространстве Украины.