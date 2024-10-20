На Херсонщині через ворожі обстріли семеро людей поранено і один загиблий

Через російську агресію в Херсонській області 19 жовтня одна людина загинула, ще 7 – дістали поранення.﻿﻿ Про це інформує Херсонська ОВА.

Відомо, що російські військові поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури, освітній заклад та адміністративну будівлю; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 8 приватних будинків.

Також окупанти понівечили сільськогосподарську техніку.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Садове, Придніпровське, Антонівка, Комишани, Білозерка, Велетенське, Кізомис, Станіслав, Олександрівка та Саблуківка.