На Херсонщине из-за вражеских обстрелов семь человек ранены и один погибший
Из-за российской агрессии в Херсонской области 19 октября один человек погиб, еще 7 - получили ранения. Об этом информирует Херсонская ОВА.
Известно, что российские военные попали в объект критической инфраструктуры, образовательное учреждение и административное здание; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажка и 8 частных домов.
Также оккупанты повредили сельскохозяйственную технику.
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Херсон, Садовое, Приднепровское, Антоновка, Камышаны, Белозерка, Велетенское, Кизомыс, Станислав, Александровка и Саблуковка.