Окупанти атакували балістикою Кривий Ріг, 17 людей поранені

Внаслідок обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області, кількість поранених зросла до 17 осіб. Про це йдеться у повідомленні начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"За уточненими даними, через російські атаки у Кривому Розі постраждали 17 людей. З них 14 знадобилась допомога медиків. У лікарні перебувають 8 потерпілих. Стан усіх – середньої тяжкості" , — повідомив очільник ОВА.

t.me/dnipropetrovskaODA

Внаслідок обстрілу були пошкоджені готель, магазин, адмінбудівля, навчальний заклад, сім багатоквартирних будинків. Побиті зо півтора десятка автівок. Зокрема, й три пожежні машини, стільки ж службових автомобілів поліції і карета "швидкої".

У місті розгорнули штаби. Там приймають заяви про пошкоджене майно, видають будматеріали. Людей також забезпечують їжею і гарячим чаєм.

t.me/dnipropetrovskaODA