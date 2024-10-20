Оккупанты атаковали баллистикой Кривой Рог, 17 человек ранены

В результате обстрела Кривого Рога Днепропетровской области количество раненых возросло до 17 человек. Об этом говорится в сообщении начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"По уточненным данным, из-за российских атак в Кривом Роге пострадали 17 человек. Из них 14 понадобилась помощь медиков. В больнице находятся 8 пострадавших. Состояние всех - средней тяжести" , - сообщил глава ОВА.

t.me/dnipropetrovskaODA

В результате обстрела были повреждены гостиница, магазин, админздание, учебное заведение, семь многоквартирных домов. Побиты около полутора десятков автомобилей. В частности, и три пожарных машины, столько же служебных автомобилей полиции и карета "скорой".

В городе развернули штабы. Там принимают заявления о поврежденном имуществе, выдают стройматериалы. Людей также снабжают едой и горячим чаем.

t.me/dnipropetrovskaODA