РФ за тиждень випустила по Україні понад 20 ракет, 800 КАБів та 500 дронів - Зеленський

Росія за тиждень застосувала проти українців понад 20 ракет різних типів, близько 800 керованих авіабомб та понад 500 ударних безпілотників різних типів.﻿ Про це Зеленський написав у Фейсбуці.

"Щоденно Росія завдає ударів по наших містах і громадах. Свідомий терор ворога проти наших людей. За цей тиждень російські терористи застосували проти України більш як 20 ракет різних типів, близько 800 керованих авіабомб та понад 500 ударних дронів різних типів" , - зазначив президент.

За його словами, об’єднаний задля захисту світ здатен протистояти цьому цілеспрямованому терору.